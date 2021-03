L'Eccellenza può ripartire: c'è l'ok della Figc

Appena terminato l'odierno Consiglio federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato l'ok per la ripartenza dell'Eccellenza. Sarà ora la Lega Nazionale Dilettanti a dover preparare un format adeguato.

Gavina, però, ha anticipato alcune importanti novità: merito sportivo per le promozioni in D, che vengono garantite, mentre non ci saranno retrocessioni nel campionato di Promozione.

In quest'ottica mercoledì 10 marzo si terrà un consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti presieduto da Cosimo Sibilia.