Olbia-Como rinviata dalla Lega Pro

La gara Olbia-Como, valida per la nono giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C in programma mercoledì 3 marzo alle ore 12,30, è stata rinviata a data da destinarsi dalla Lega Pro per alcuni casi di positività al Coronavirus riscontrati nella squadra lombarda. Alcuni casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati anche nella Pistoiese di scena oggi alle 18,30 sul campo del Pontedera. Attualmente la gara resta in calendario.