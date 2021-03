Pro Vercelli e Pergolettese: uno squalificato a testa

Il giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino, in merito al girone A del campionato di Serie C, ha squalificato per una giornata i giocatori Crescenzi (Como); Capellini (Juventus B); Blondett e Haoudi (Livorno); Panatti (Pergolettese); Auriletto (Pro Vercelli). Il viceallenatore della Giana Erminio Matteo Castelnuovo è stato sospeso per due turni e dovrà pagare un'ammenda di 500 euro. Il massaggiatore del Piacenza Alessandro Amelio è stato squalificato per due giornate e dovrà pagare un'ammenda di 500 euro. Permangono in diffida nella Pro Vercelli Blaze e Masi.

Questa la classifica aggiornata del girone A: Como p.ti 55; Renate 51; Pro Vercelli 50; Lecco 47; Pro Patria 45; Alessandria 44; Juventus B 40; Albinoleffe e Pontedera 38; Grosseto 37; Carrarese 35; Pergolettese* e Pro Sesto** 32; Novara 31; Piacenza 29; Olbia 28; Pistoiese 27; Giana Erminio* 21; Livorno (-5) e Lucchese 19.

N.B.: **due gare da recuperare; *una una partita in meno.

Tra martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 marzo sono in calendario gli incontri della nona giornata di ritorno: Albinoleffe-Lucchese (mercoledì - ore 15); Carrarese-Grosseto (giovedì - ore 15); Juventus B-Novara (mercoledì - ore 18); Lecco-Renate (mercoledì - ore 15); Livorno-Alessandria (giovedì - ore 15); Olbia-Como (mercoledì - ore 12,30); Piacenza-Giana Erminio (mercoledì - ore 15); Pontedera-Pistoiese (mercoledì - ore 18,30); Pro Sesto-Pro Patria (martedì - ore 15); Pro Vercelli-Pergolettese (mercoledì - ore 15).