Pro Vercelli-Pergolettese: designato l'arbitro

Sarà Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Pergolettese valido per la nona giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma mercoledì 3 marzo alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola". Delrio, figlio dell'ex ministro Graziano, ha già diretto due volte le bianche casacche. Stagione 2019/2020 Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0 e stagione 2020/2021 Pro Patria-Pro Vercelli 1-1. Assistenti di linea saranno Simone De Nardi di Conegliano e Matteo Paggiola di Legnago. Quarto uomo: Paolo Bitonti di Bologna.