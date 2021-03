Livorno: Amelia al posto di Dal Canto

Il Livorno, che con 19 punti occupa l'ultimo posto del girone A di Serie C insieme alla Lucchese, ha esonerato l'allenatore Alessandro Dal Canto ingaggiando al suo posto Marco Amelia. Per quest'ultimo, campione del mondo con l'Italia nel 2006 in Germania, si tratta di un ritorno in amaranto, dove da giocatore - eccezion fatta per le parentesi di Lecce e Parma - ha militato dal 2001 al 2008. Da tecnico Amelia ha guidato la Lupa Roma e la Vastese in Serie D. Il Livorno, lo ricordiamo, ha già collezionato 5 punti di penalizzazione per inadempienze economiche. Nei giorni scorsi alla società toscana è arrivato un altro deferimento da parte della Procura federale.