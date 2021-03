Federscherma: Randazzo confermato consigliere nazionale

Il bi-campione olimpico di spada a squadre Maurizio Randazzo, grande stella dell'Associazione Scherma Pro Vercelli, è stato riconfermato nel consiglio nazionale della Federscherma per il quadriennio 2021-2024. Paolo Azzi è il nuovo presidente. Questo l'esito delle urne dopo le votazioni dell'assemblea nazionale elettiva svoltasi domenica 28 febbraio a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Paolo Azzi, già vicepresidente vicario della Federazione ha vinto con 287 voti, pari al 68,01 per cento, battendo l’altro candidato Michele Maffei che si è fermato a 134 preferenze e al 31,75 per cento. Paolo Azzi guiderà la Federscherma fino al 2024. Nel suo team Randazzo, già consigliere durante la presidenza di Giorgio Scarso nel quadriennio 2017-2020.

"Raccolgo un testimone pesante - ha detto Azzi dopo l'elezione - Giorgio Scarso mi ha formato e cercheremo di portare avanti il suo lavoro nel migliore dei modi, affrontando tutto quello che verrà. Con il rinvio dei Giochi di Tokyo il mio sarà un quadriennio biolimpico, una cosa inedita che significa intensificare ulteriormente il lavoro. Bisogna fare di tutto per ripartire, viviamo ancora l’emergenza Covid-19, ma il primo sforzo deve essere rimettere in moto l’attività nel rispetto di tutte le normative. C’è grande voglia di fare".

Eletti dunque anche i nuovi membri del consiglio federale. Per la quota tecnici è stata eletta Giovanna Trillini, con 32 voti (74,42 per cento), in rappresentanza degli atleti Valerio Aspromonte con 70 preferenze (41,42 per cento) e Rossana Pasquino con 59 (34,91 per cento), per gli affiliati Maurizio Randazzo, Vincenzo De Bartolomeo, Alberto Ancarani, Joelle Rosanna Piccinino, Matteo Autuori, Sebastiano Manzoni e Guido Di Guida.

L'assemblea nazionale ordinaria si è aperta con gli interventi istituzionali, a cominciare da quello del presidente del Coni Giovanni Malagò e con i videomessaggi del presidente del Comitato italiano Paralimpico Luca Pancalli, del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e del ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Per l'Associazione Scherma Pro Vercelli hanno votato il presidente Riccardo Isola (per le società) e i maestri Massimo Zenga Germano e Alice Cometti (tecnici).