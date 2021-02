Volley, Stamperia Alicese: altro 3-0 al Laica Arona

Stesso copione della scorsa settimana per la Stamperia Alicese Pallavolo Santhià con la stessa avversaria la Laica Volley Arona, cambia il luogo e la palestra ma non cambia il risultato. I santhiatesi battono i lacustri con lo stesso punteggio di sabato scorso, 3-0, con i parziali di 25-11, 25-11 e 25-19. Anche in questa gara, valida per l’ottava giornata (anticipata rispetto al calendario ufficiale) la squadra del presidente Falabrino ha dimostrato di essere candidata per partecipare alla seconda fase che avvina i pretendenti al salto di categoria. Ieri sera si è giocato alla comunale di Santhià, sempre senza pubblico, ma la partita è stata messa il diretta sul canale dedicato su YouTube per i propri sostenitori che hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa collegandosi in molti per seguire la gara. Nel primo set l’allenatore Giribuola ha confermato il sestetto di sabato scorso, in palleggio Fenoglietto, opposto Pittaluga, al centro Salussolia e Succio, in banda Cravera e Marello, libero Pagliasso, in panchina a dar man forte Cassinari, Delodi, Bor, Romanello, Mangaretto e Negro. Il primo e secondo set viaggiano con lo stesso ritmo, e sono similari anche nel punteggio finale di 25-11, l?Arona tenta di limitare i danni ma Salussolia e soci dimostrano che fra le mura amiche è un’altra storia e dopo parziali di 11-2 e 22-10 vanno a chiudere i due set in scioltezza. Nel terzo parziale via libera ai giovani Bor e Romanello, il ritornello non cambia, gli ospiti osano qualcosa di più ma è il Santhià che amministra il gioco e va chiudere il set 25.19 e la partita 3-0.