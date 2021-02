Multimed Vercelli: sconfitta per 3-0 contro la capolista Novara

Sconfitta interna per la compagine del Multimed Volley Vercelli, che è stata superata per 3 a 0 dal forte team del Volley Novara, attuale capolista del mini girone. Un risultato però per certi versi bugiardo e che non rende completamente giustizia ai vercellesi che, soprattutto nel secondo e nel terzo parziale, se la sono giocata alla pari e sono stati in partita fino alla fine. “A parte il primo set, dove siamo entrati in campo contratti – il pensiero dell'head coach bicciolano Fabio Zimbaldi – dal secondo abbiamo disputato una buona prestazione, giocandocela alla pari contro un avversario di livello e cedendo i set solo per degli episodi. Sappiamo che queste partite servono per aumentare il nostro livello di gioco, quindi sotto questo punto di vista non posso che essere soddisfatto, anche se resta un po’ di rammarico per aver raccolto meno di quanto seminato”. Partono meglio gli ospiti che si aggiudicano la prima frazione (25 a 16). Nel secondo i bicciolani scendono in campo con un piglio diverso ed avanzano punto a punto fino alle battute conclusive, quando un errore di troppo permette ai novaresi di bissare (25 a 23). Stessa musica nel terzo, con i vercellesi che si trovano avanti 17 a 15, poi vengono rimontati e cedono parziale (25 a 21) e match.