Engas: la finalissima si avvicina

Netta vittoria per la squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli nella semifinale d'andata della Coppa Italia di categoria. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 febbraio, i nerogialloverdi allenati da Andrea Perroni hanno superato al PalaPregnolato il Circolo Pattinatori Alice Grosseto per 6-2. Protagonista Amleto Francazio con una tripletta, mentre le altre reti dei vercellesi sono state realizzate dai due giocatori della formazione di A2 aggregati al gruppo per l'occasione: Peter Ehimi (doppietta) e Sebastiano Schena.

Il match di ritorno è in programma a Grosseto domenica 7 marzo, quando l'Engas dovrà difendere i quattro gol di vantaggio per poter accedere alla finalissima in calendario ad aprile. Oggi, domenica 28 marzo, si disputerà l'andata dell'altra semifinale, tra Amatori Pesaro e Montecchio Precalcino B; ritorno anche in questo caso domenica 7 marzo.

