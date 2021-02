Veterani dello Sport: Falabino nuovo presidente

La sezione “Marino Frova” di Vercelli dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio olimpico 2021-2024. L’assemblea dei soci tenutasi sabato 20 febbraio ha eletto presidente Enrico Falabino, socio storico dell’Unvs, ex arbitro di basket, dirigente sportivo, molto presente in attività di volontariato.

Rinnovato anche il consiglio direttivo, che sarà composto dal vicepresidente Claudio Sassone, giornalista, dirigente e giudice di atletica, dal past president Commendator Luigi Leone, da Lai Nico, Bruno De Marco e Luigi Bonifaccio.

La segreteria sarà curata da Cristina Leone, per informazioni su tesseramenti e attività è accessibile tutti i giorni tramite mail all’indirizzo [email protected] Il neopresidente Falabino succede a Luigi Leone, il quale ha ricevuto dall’intera sezione il sentito ringraziamento per il lavoro svolto nell’arco del suo mandato.

L’Unvs di Vercelli, che conta circa una sessantina di soci, ha come fiore all’occhiello l’organizzazione dei Premi Fiaccola, la rassegna onorifica annuale che ha come finalità quella di premiare le eccellenze dello sport vercellese: atleti, dirigenti, tecnici, che abbiano ottenuto risultati di rilievo in ambito sportivo locale a livelli nazionali, regionali e provinciali.

Tra i programmi del nuovo direttivo è vivo interesse dei neoeletti di consolidare e rafforzare l’incentivo alla pratica sportiva nei giovani, di favorire lo sport quale mezzo formativo di cultura e di benessere personale, unitamente al proseguo di una sinergia con le altre realtà territoriali sportive quali società, enti di promozione sportiva, associazioni che fanno capo al Coni, associazioni di volontariato e istituzioni. In agenda saranno programmate manifestazioni ed eventi sportivi e culturali sul territorio. Sarà data ampia attenzione a mantenere solidi i rapporti con la stampa, alla cura della comunicazione sui social e di relazione con il mondo esterno. Infine, una bella notizia riguarda un atleta veterano e socio Unvs: Andrea Corvetti, vincitore di molti titoli e detentore di record nelle categorie Master di atletica leggera, è stato insignito del “Distintivo d’Argento”, prestigiosa benemerenza istituita dall’Unvs nazionale, concessa a coloro che abbiano ottenuto risultati di prestigio e senso di appartenenza allo sport.