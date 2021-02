Pro Vercelli: la Primavera 3 sfiora il colpaccio

Successo sfiorato dalla Primavera 3 della Pro Vercelli nella terza giornata di campionato sul terreno della Pro Sesto. Il match, valido per il Trofeo "Dante Berretti", si è svolto allo stadio "Breda B". Bianchi in vantaggio con Iemmi al 35' e pareggio dei padroni di casa all'87' con Cappadonna. Il tecnico dei baby leoni Antonio Alacqua ha schierato: Caressa, Tourè (dal 33' Peirano), Scalia, Vetri, Formia, Dall'Olio, Pane (dal 77' Campana), Di Chio (dal 53' Brollo), Iemmi (dal 77' Peretti), Maggio e Jukaj. A disp. (Samarxhi, Corradino, Roberto, Oro, Grosso, Fiore e Ferrari). Espulso Costa tra i milanesi, mentre la sfida è terminata con sette minuti di recupero assegnati dall'arbitro Chindamo della sezione di Como. Nel match inaugurale della stagione la Pro Vercelli aveva pareggiato, sempre 1-1, contro il Como fra le mura amiche del campo "Mario Ardissone". Martedì 9 marzo Jukaj & C. recupereranno la gara di Olgiate Olona con la Pro Patria rinviata lo scorso 24 ottobre per Coronavirus.

