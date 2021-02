Libertas Ginnastica Vercelli in pedana

L'Asd Libertas Ginnastica Vercelli organizza tre gare regionali di artistica maschile alla palestra "Rosso" di via Viviani. La prima si terrà sabato 27 febbraio, la seconda sabato 20 marzo e la terza sabato 8 maggio. Le competizioni sono organizzate seguendo i protocolli sanitari e federali per il contenimento dei contaggi da Covid-19 e quindi saranno a porte chiuse. Le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria si terranno intorno alle 11,30-12. Le gare di sabato 27 febbraio sono riservate alle categorie Gold Allievi e Silver Junior e Allievi. Nel frattempo la Libertas Ginnastica sabato 6 marzo sarà in pedana ad Ancona per la prima prova del campionato italiano di artistica maschile di Serie A2.