La Pro Vercelli e la chiave di lettura

La serie positiva della Pro Vercelli si allunga a dieci giornate, con il portiere Saro che non subisce gol da 615 minuti per un bottino di 20 punti, frutto di cinque vittorie e altrettanti pareggi. La divisione della posta casalinga contro l’Olbia lascia però con l’amaro in bocca. Centrando l’intera posta in palio contro i sardi, le bianche casacche avrebbero mantenuto le distanze dalla capolista Como e dal Renate aumentando di due punti il vantaggio sulle inseguitrici. Lo 0-0 di domenica scorsa al “Piola” contro l’ex Ragatzu & C. comunque è giusto. Poche le recriminazioni da parte della Pro Vercelli che non ha saputo impensierire in maniera seria la retroguardia sarda. E poi Saro è stato bravo in due circostanze a dire di no alle conclusioni degli avversari. All’orizzonte c’è la sfida contro un’altra avversaria in lotta per evitare la retrocessione. Si tratta della Giana Erminio che all’andata era stata travolta dai bianchi con un sonante 4-0. Mister Modesto sa che si troverà di fronte una formazione che penserà per prima cosa a non perdere e che schiererà quasi tutti i suoi uomini dietro la linea della palla. Alla Pro serve una chiave di lettura diversa per aggirare l’ostacolo.



