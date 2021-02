"Vota il campione 2020": il 6 marzo la consegna

Si terrà sabato 6 marzo alle ore 10,30, nel cortile della redazione del Giornale "La Sesia", in via Quintino Sella 30 a Vercelli, la premiazione di "Vota il campione 2020", riconoscimento istituito per il sesto anno consecutivo dalla nostra testata in collaborazione con il Coni di Vercelli. La consegna si svolgerà nel rispetto delle regole dettate dall'emergenza sanitaria mantenendo le distanze e con tutte le precauzioni del caso.

Il karateka Marco Babbini, la pattinatrice Martina Vicini e la karateka Gabriella Rigolone sono i vincitori. Marco Babbini della Yanagi Karate Club con 162 preferenze si è imposto nella categoria “Miglior atleta uomo” davanti al pugile del Boxing Club Pro Vercelli Gianluca Basile (124) e al pattinatore dello Skating Vercelli Luca Sacconier (74). Martina Vicini dello Skating Vercelli è giunta prima con 74 preferenze nella categoria “Miglior atleta donna” precedendo la velocista dell’Atletica Vercelli ‘78 Valentina Vicari con 60 e la spadista Federica Isola con 10. Gabriella Rigolone della Yanagi Karate Club ha vinto nella categoria “Miglior Under 18” con 160 tagliandi davanti alla pattinatrice dello Skating Vercelli Martina Michelone con 79 e alla ginnasta dell’E.B. Ritmica Vercelli Beatrice Bodo con 60.

I primi tre sportivi di ogni singola categoria verranno dunque premiati sabato 6 marzo. Ai trionfatori di ogni settore è stato assegnato anche un abbonamento omaggio a “La Sesia” per l’anno 2021.