Team Frogs sugli scudi

Buone prestazioni per gli atleti di mountain bike del Team Frogs a Rivoli Veronese, mentre domenica 28 febbraio saranno nove i partecipanti alla gara di Albenga Campochiesa. A “La Mesa Winter Xco” in terra veneta, competizione della Federazione ciclistica italiana, domenica 21 febbraio c'erano due portacolori del Team Frogs. Jonathan Marcionetti si è classificato al quindicesimo posto fra i 33 partecipanti nella categoria M3, mentre Andrea Pagliano (nella foto sotto) è giunto nono tra i 22 della categoria M4. Per i due ciclisti del Team Frogs era la gara d’esordio nel 2021 e con la maglia del sodalizio vercellese.

Luca Coia, per il Team Frogs, commenta così: «Marcionetti è il campione regionale in carica nella sua vecchia categoria M2 e quest’anno tenterà l’impresa nella nuova M3. Anche le aspettative su Pagliano sono positive visto che si tratta di un ottimo elemento che lo scorso anno si è piazzato nei primi tre al campionato regionale. Domenica 28 si correrà ad Albenga Campochiesa il campionato italiano e parteciperanno anche gli Esordienti e gli Allievi. Ci saranno nove dei nostri atleti tra cui Rebecca Coia e Roberto Giolo al secondo anno Esordienti e Federico Bordonaro al primo anno Allievi».

