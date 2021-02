Pro Vercelli: tutte le partite fino al 25 aprile

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari delle partite del campionato di Serie C fino al termine della stagione regolare. La Pro Vercelli allenata da Francesco Modesto disputerà il derby del "Piola" contro l'Alessandria guidata dall'ex mister Moreno Longo lunedì 22 marzo alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport. Tutti gli incontri delle ultime due giornate verranno giocati in contemporanea.

Ecco le undici sfide delle bianche casacche:

9a giornata di ritorno (mercoledì 3 marzo): Pro Vercelli-Pergolettese - ore 15

10a giornata di ritorno (domenica 7 marzo): Pistoiese-Pro Vercelli - ore 17,30

11a giornata di ritorno (domenica 14 marzo): Pro Vercelli-Como - ore 15 diretta Sky

12a giornata di ritorno (mercoledì 17 marzo): Pro Sesto-Pro Vercelli - ore 15 diretta Sky

13a giornata di ritorno (lunedì 22 marzo): Pro Vercelli-Alessandria - ore 21 diretta RaiSport

14a giornata di ritorno (domenica 28 marzo): Livorno-Pro Vercelli - ore 15 diretta Sky

15a giornata di ritorno (sabato 3 aprile): Albinoleffe-Pro Vercelli - ore 15

16a giornata di ritorno (domenica 11 aprile): Pro Vercelli -Lecco - ore 17,30

17a giornata di ritorno (mercoledì 14 aprile): Pontedera-Pro Vercelli - ore 15 diretta Sky

18a giornata di ritorno (domenica 18 aprile): Pro Vercelli-Piacenza - ore 15

19a giornata di ritorno (domenica 25 aprile): Carrarese-Pro Vercelli - ore 17,30