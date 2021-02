L'Olbia travolge la Pro Sesto in un'ora: 5-0

L'Olbia ha dominato il recupero giocato oggi, mercoledì 24 febbraio, all'ora di pranzo allo stadio "Bruno Nespoli" contro la Pro Sesto. I milanesi in Sardegna sono stati travolti 5-0 nei primi 56 minuti di gioco. A bersaglio Cocco e Ragatzu, con due doppiette, e Biancu. La gara era valida per la quarta giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. Fissati dalla Lega Pro gli altri due recuperi della Pro Sesto post Covid-19: mercoledì 10 marzo in casa alle 15 contro la Pergolettese e mercoledì 24 marzo alle 15 a Gorgonzola contro la Giana Erminio.

Classifica aggiornata: Como p.ti 55; Renate 50; Pro Vercelli 47; Lecco 44; Pro Patria 42; Alessandria 41; Juventus B 40; Pontedera 38; Albinoleffe 37; Carrarese 35; Grosseto 34; Pro Sesto** 31; Novara 30; Pergolettese* 29; Piacenza 28; Olbia 27; Pistoiese 26; Giana Erminio* 21; Livorno (-5) 19; Lucchese 18.

N.B.: **due partite in meno; *una gara da recuperare.