Csen: progetto "Cambia il tempo"

Venerdì 26 e sabato 27 febbraio, in diretta dalle sedi delle venti regioni protagoniste di “Cambia il Tempo”, si svolgerà la presentazione nazionale del progetto promosso dal Centro sportivo educativo nazionale, che ha l'obiettivo di realizzare i “Poli regionali dello sport integrato”. La presentazione, in diretta sulla pagina Facebook di Csen Progetti (dalle ore 16 alle 19), vedrà nei due giorni la presenza di oltre 100 relatori tra referenti del progetto, istituzioni locali e nazionali, testimonial del mondo paralimpico e dirigenti scolastici degli istituti che, nei prossimi mesi, vedranno i propri studenti impegnati nei laboratori sportivi e artistici. Il progetto, frutto del lavoro pluriennale teso alla diffusione della cultura dello sport integrato e all’inserimento sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport e la cultura, coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole di ogni regione e decine di enti, associazioni di promozione sociale e istituzioni locali. Durante la presentazione verranno tracciate le linee guida per l'avvio, nel mese di marzo, dei laboratori nelle scuole, che seguiranno un lungo percorso fino alla realizzazione di due eventi nazionali. Nello specifico, a giugno gli studenti mostreranno al pubblico, con diverse esibizioni, l'esperienza nazionale dello sport integrato. A ottobre, invece, sarà il turno dell'evento artistico-culturale, con le opere realizzate insieme dai ragazzi normodotati e disabili che saranno presentate al pubblico.

IL PROGETTO

Lo sport integrato, un'idea progettuale nata cinque anni fa, ha avuto un successo senza precedenti, tanto da far riconoscere il Csen come principale referente nazionale e internazionale dello sport come occasione per conoscere e apprezzare le differenze tra le persone e favorire una cultura dello sport per tutti. Questo è stato messo in pratica con la modifica dei regolamenti di alcune discipline sportive, in una logica di equità che inserisce i giocatori in un campo di gioco costruito per consentire a persone con disabilità e di differenti età, inclusi gli “over”, di esprimersi al meglio in una logica di solidarietà sociale, dove ognuno contribuisce al risultato finale. Regole grazie alle quali ogni ruolo del gioco è indispensabile per vincere la partita. Lo sport integrato è promosso come una metafora della vita quotidiana, con il fine di creare le condizioni migliori per offrire a tutti le adeguate opportunità di crescita in un contesto accogliente e capace di valorizzare le differenze.

IL PROGRAMMA DELLA PRESENTAZIONE

Si parte venerdì 26 febbraio alle ore 16 con l'apertura della lunga diretta che, vedrà oltre 50 relatori tra referenti del progetto, dirigenti del Csen, rappresentanti di istituzioni locali e nazionali e scolastiche e diversi testimonial del mondo dello sport. Dopo l'apertura del presidente nazionale del Csen Francesco Proietti e del responsabile dell'Ufficio Progetti Nazionale del Csen Andrea Bruni, dalle 16,15 in poi interverranno i referenti regionali di Puglia, Abruzzo, Lombardia, Valle d'Aosta, Lazio, Molise, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Toscana. Sabato 27 febbraio, con la presenza di circa 60 ospiti, si riparte sempre alle ore 16 con l'apertura e poi spazio alle regioni Calabria, Marche, Umbria, Piemonte, Sicilia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania e Liguria.