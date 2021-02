Artacrobatica Vercelli: la Montinaro in trionfo

Dopo il lungo e forzato stop per Coronavirus sono tornate in pedana anche le atlete dell’Asd Artacrobatica Vercelli che domenica 21 febbraio hanno disputato la prima prova del campionato italiano di acrosport Fisac e podest a Cesenatico. L’Artacrobatica, malgrado le difficoltà derivate dalla pandemia in corso, è riuscita a preparare le ragazze per questo appuntamento tanto atteso. La giornata è stata un susseguirsi di spettacolari esibizioni purtroppo a porte chiuse. L’intera gara è stata trasmessa in diretta Facebook per consentire alle compagne di squadra e ai genitori di seguire la competizione e di fare il tifo da casa. La preparazione della ragazze è stata intensa da mesi e ha portato ottimi risultati.

Nicole Montinaro ha trionfato nella categoria C1 podest con un esercizio preciso, elegante e fluido. Hanno partecipato anche Ginevra Arlone e Morgana Greppi sulle note del can can e Alessia Loiacono con una coreografia drammatica e coinvolgente.

Le atlete sono state preparate dagli istruttori e dalla coreografa Valeria Morana che ha portato una ventata di novità nelle composizioni e nelle collaborazioni degli esercizi. Purtroppo a causa di un infortunio poco prima della gara le combinazioni Elisabetta Longo con Alice Marchesani e Irene Bosio con Caterina Ferraris hanno dovuto dare forfait.

«I complimenti vanno alle atlete per l’impegno e la tenacia dimostrati malgrado il periodo difficile che il mondo sportivo sta vivendo - dicono i dirigenti della società - L’Asd Artacrobatica Vercelli, con sede con corso Avogadro di Quaregna 39, sarà presente alla seconda prova nazionale di Federazione che si terrà sempre a Cesenatico nel periodo di Pasqua».