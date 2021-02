Tamponi gratuiti per le squadre, per favorire il ritorno in campo

Tamponi antigenici rapidi gratuiti a disposizione delle squadre sportive giovanili grazie a Fondazione Valsesia Onlus. Una nuova campagna di Fondazione Valsesia Onlus dedicata alla tutela della salute ed alla prevenzione a sostegno di tutti gli sport di squadra giovanili, praticati a livello non agonistico, grazie generoso al contributo del dottor Pier Luigi Loro Piana per l’acquisto dei tamponi. Per promuovere il ritorno in 'campo' dei giovani in piena sicurezza, garantendo il diritto allo sport e alla salute per tutti, Fondazione Valsesia Onlus ha attivato una campagna dedicata alle squadre sportive giovanili locali (calcio, basket, pallavolo, pallacanestro, etc.) per sostenere la ripartenza in serenità.

Le associazioni sportive dilettantistiche potranno far richiesta alla Fondazione Valsesia Onlus, compilando l’apposito modulo e il regolamento (da inviare firmato), scaricabili su https://fondazionevalsesia.blogspot.com/2021/02/1-tampone-x-lo-sport.html per accedere ai tamponi antigenici rapidi gratuiti a beneficio delle proprie squadre giovanili, inviandolo, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante, via mail ad [email protected].