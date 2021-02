Ginnastica: Lapalombella giunge quarta

Prima prova del campionato regionale Gold Allieve di ginnastica artistica femminile. Presente, per la prima volta, con la Libertas Ginnastica Vercelli, per la categoria L4, Thelma Lapalombella. Assente per infortunio la campionessa italiana Giulia Perotti, che rivedremo presto in campo gara più agguerrita che mai. La prima prova di Thelma per la Libertas è stata contraddistinta da un po’ di emozione per lei e qualche errore di troppo che le hanno fatto chiudere la gara di Torino in quarta posizione. Gli ottimi gli esercizi alle parallele asimmetriche e alla trave le hanno fatto ottenere i punteggi più alti di tutta la competizione.

«In questi due attrezzi Thelma ha fatto vedere tutto il suo grande valore con esercizi di alto livello - dicono dalla Libertas - Peccato per gli errori al corpo libero e un volteggio ancora da perfezionare che non le hanno permesso di salire sul podio che è ampiamente alla sua portata».

Prossimo impegno per le Allieve Gold fra tre settimane.