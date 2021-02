Giana Erminio-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Nicolò Marini della sezione di Trieste l'arbitro dell'incontro Giana Erminio-Pro Vercelli valido per l'ottava giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma sabato 27 febbraio alle ore 15 allo stadio "Città di Gorgonzola". Assistenti di linea saranno Pietro Pascali di Bologna e Alex Cavallina di Parma. Quarto uomo: Marco Ricci di Firenze.