Pro Vercelli Trino: secca sconfitta

La Pro Vercelli Trino Hockey femminile non ce l'ha fatta a ribaltare il pronostico contro l'Amatori Modena, nella quarta giornata d'andata del campionato di Serie A. Le bianconere, domenica 21 febbraio, sono state sconfitte largamente in trasferta dalle emiliane prime in classifica: 19-0 il risultato finale per il Modena e Pro Vercelli Trino ancora a secco di punti in questo inizio di torneo. Le ragazze allenate da Alessandro Bacherotti si sono presentate all'appuntamento senza Pina Annese e Valentina Genovali, alle prese con problemi fisici. Prossimo impegno domenica 7 marzo contro l'Hockey Valdagno.

