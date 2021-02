Gravina riconfermato presidente della Figc

Gabriele Gravina è stato riconfermato alla presidenza della Federcalcio con il 73,45 per cento dei voti. Un autentico trionfo ottenuto nell'assemblea elettiva che si è tenuta oggi a Roma. Rimarrà in carica per il quadriennio 2021-2024. Lo sfidante Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, si è fermato al 26,25 per cento.