Tra Pro Vercelli e Sangiorgi è un arrivederci

Il centrocampista della Pro Vercelli Alessandro Sangiorgi (classe 1999) ha rescisso consesualmente il contratto con la società del presidente Franco Smerieri e si è legato fino al 30 giugno 2021 al Chieri, compagine che milita nel girone A di Serie D.

"A conferma di quanto la società creda nelle potenzialità del ragazzo - comunica la Fc Pro Vercelli 1892 - è stato altresì stipulato un accordo preliminare che permetterà al calciatore di unirsi alle bianche casacche a partire dalla prossima stagione calcistica 2021/2022".

Sangiorgi, lo ricordiamo, è stato vittima di un grave infortunio all'inizio del campionato di Serie C 2019/2020 dopo che nel 2018/2019 agli ordini di mister Vito Grieco aveva collezionato 24 presenze in Lega Pro impressionando per la sua maturità e la grande determinazione in mezzo al campo. Se recupererà la condizione è un elemento che tornerà ad essere molto utile alla Pro.