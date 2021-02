La stracittadina dice Engas

L'Engas Hockey Vercelli si è aggiudicato la stracittadina del campionato di Serie B contro l'Hockey Club Amatori Vercelli, valida per la settima giornata d'andata. L'Amatori quindi deve rimandare ancora la prima vittoria della storia, Coppa Italia compresa, contro l'Hockey Vercelli, che si è imposto per 3-2 al PalaPregnolato. Gol nerogialloverdi di Matteo Ceresa, Alessandro Uboldi e Federico Aprile; inutile la doppietta realizzata nel finale da Simone Tarchetti per i gialloverdi allenati da Andrea Ortogni, che ha recuperato solo a mezzo servizio il bomber Enea Monteforte.

Con questa vittoria l'Engas (da alcuni giorni sotto la guida tecnica di Andrea Perroni, che ha sostituito Fabio Uboldi) ha raggiunto in classifica proprio i "cugini" quota 12 punti, a 7 lunghezze di ritardo dall'Agrate Brianza capolista. Match di ritorno il 25 aprile.

