La Stamperia Alicese vince tra le polemiche

Continua la striscia positiva della Pallavolo Santhià nel campionato regionale di Serie C maschile. La squadra allenata da Cristiano Giribuola (vice Davide Fossale) ha espugnato il parquet della Laica Volley Arona con un netto 3-0 che non lascia spazio a commenti. I parziali maturati a termine dell’incontro segnano 18-25, 17-25 e 17-25 a dimostrazione che la Stamperia Alicese ha dominato in lungo e in largo lasciando poco spazio ai commenti tecnici.

“E’ stata una gara nervosa - commenta Enrico Salto, dirigente della Pallavolo Santhià - I nostri avversari quando hanno capito che non c’era nulla da fare hanno tentato di mettere la gara sui binari delle continue contestazioni cercando di provocare anche i nostri ragazzi che non sono caduti nella trappola”.

Ci ha pensato comunque la coppia arbitrale rimettere in linea la gara cartellinando alcuni atleti e tecnici e le polemiche si sono trascinate anche a termine gara. Il destino vuole che il calendario, modificato per le elezioni degli organi Fipav, sabato 27 febbraio anziché giocare la quarta giornata metta in programma la terza di ritorno e quindi alla "Citta" arriverà la formazione della Laica Volley Arona, che ha promesso vendetta. Una settimana basterà a calmare le acque dei lacustri? Speriamo, anche perché il gap dimostrato in campo era abbastanza evidente. Nel frattempo in classifica si sta delineando uno strappo importante con Santhià e Novara a punteggio pieno ed entrambi senza set al passivo in atteso del primo scontro diretto in programma alla Comunale "Citta" di Santhià sabato 6 marzo.

