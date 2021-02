La Primavera 3 inizia con un pari

Comincia con un botta e risposta che genera il risultato di 1-1 il cammino della Pro Vercelli nel nuovo campionato Primavera 3 Trofeo "Dante Berretti". Le bianche casacche hanno debuttato sabato pomeriggio a porte chiuse tra le mura amiche del campo "Mario Ardissone" contro il Como. Il match era valido per la seconda giornata di andata del girone A. La sfida del primo turno nella tana della Pro Patria, rinviata lo scorso 24 ottobre, verrà recuperata martedì 9 marzo a Olgiate Olona. Contro i lariani la compagine allenata da Antonio Alacqua ha subito la rete degli ospiti al 39' realizzata da Vincenzi. Nella ripresa, all'81', il pareggio dei bianchi è stato firmato da Maggio. Da registrare che la Pro Vercelli ha giocato in dieci nel finale per l'espulsione del portiere Vallacchi, che all'86' ha rimediato un cartellino rosso.

Alacqua ha schierato: Vallacchi, Scalia, Brollo (dal 75' Catania), Peirano, Tourè, Formia (dal 57' Vetri), Iemmi (dal 57' Maggio), Dall'Olio, Jukai (dall'86' Caressa), Pane e Rosset. A disp. (Di Chio, Ferrari, Peretti, Roberto, Oro, Fiore e Campana).

