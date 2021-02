Disco rosso a Novara per la Multimed

Sconfitta esterna per la Multimed Volley Vercelli, che è stata superata per 3-0 dal forte Volley Novara nel campionato maschile di Serie C.

“Dobbiamo ripartire dal primo set dove abbiamo disputato una buona prestazione e siamo riusciti a impensierire una formazione ostica come quella novarese ed è mancato veramente poco che lo conquistassimo - dice il coach della Multimed Fabio Zimbaldi - Poi purtroppo a metà del secondo periodo ci siamo bloccati su di un posizione e merito anche dei nostri avversari, non siamo più riusciti a reagire e abbiamo ceduto la gara. Ora testa subito alla prossima giornata quando affronteremo nuovamente i novaresi”.

Nel primo set partono forte i vercellesi che giocano a viso aperto e lo conducono fino a dopo la metà. Poi vengono raggiunti e si avanza punto a punto, ma nel rush finale sono i padroni di casa che con cinismo riescono ad avere la meglio (27-25). Galvanizzati, i novaresi spingono il piede sull’acceleratore e bissano (25-15). Avanti per due a zero, i vercellesi mollano ed padroni di casa gestiscono senza troppo affanno ed archiviano la pratica (25-14).

