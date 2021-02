Pro Vercelli: un trittico per spiccare il volo

Ben 19 punti conquistati nelle ultime nove partite e il portiere Saro che non subisce gol da 525 minuti (nel derby di Novara, gol di Lanini). Una marcia da promozione per la Pro Vercelli che ha battuto la Juve B espugnando 2-0 il "Moccagatta" di Alessandria. Mister Modesto, che martedì ha festeggiato nel migliore dei modi il suo trentanovesimo compleanno, può andare fiero di questo gruppo che nel mercato di gennaio è stato puntellato a dovere dal d.s. Alex Casella. Per essere chiari sull’attuale bontà dell’organico citiamo due situazioni: a centrocampo Awua ha dato un turno di riposo a Nielsen e in attacco Comi è stato sostituito nel finale da Costantino (tre gol in quattro gare). Adesso la Pro Vercelli è attesa da tre gare non impossibili in undici giorni contro Olbia, Giana Erminio e Pergolettese. Si troverà di fronte squadre che lottano per la salvezza e quindi con schieramenti improntati sulla difensiva. Non sarà facile conquistare il bottino pieno. Se quest’ultimo verrà centrato allora si potrà fare qualche ragionamento (ambizioso) diverso. E, dando un’occhiata al calendario, i bianchi affronteranno al “Piola” Como, Lecco e Alessandria, tre delle prime sei squadre dell’attuale graduatoria.



