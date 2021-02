Pro Vercelli-Olbia: designato l'arbitro

Sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Olbia valido per la settima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma domenica 21 febbraio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola". Assistenti di linea saranno Emanuele De Angelis di Roma e Mattia Bartolomucci di Ciampino. Quarto uomo: Adalberto Fiero di Pistoia. Maggio nella stagione 2020/2021 ha diretto le bianche casacche vittoriose 1-0 al "Piola" contro la Pistoiese.