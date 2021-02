Calcio: il Piemonte Sport dice no alla ripresa

No alla ripresa del campionato di Eccellenza femminile. E’ questa la posizione del Piemonte Sport alla luce delle ventilate ipotesi di ripartenza della stagione agonistica. A chiarire la posizione dei vercellesi è il responsabile del settore femminile Domenico Limardi: «Alle condizioni che ci sono state prospettate noi non ce la facciamo a riprendere perché fare i tamponi a tutta la squadra e allo staff una volta a settimana non è sostenibile. Ci sarebbe il medico da pagare, oltre ai disagi per le trasferte. Senza sponsor non abbiamo le forze per sostenere una tale spesa. Dell’ipotesi di ripartire se ne è parlato in videoconferenza e la maggioranza delle società di Eccellenza è contraria. L’idea del Comitato regionale sarebbe quella di giocare solo l’andata, ma per noi, se non cambia nulla, la stagione è da dichiarare terminata». Limardi prosegue: «Allo stato attuale delle cose è dura perché anche diverse ragazze non sono molto propense a tornare ad allenarsi, c’è chi ha paura del virus, c’è chi non vuole correre rischi per non mettere a repentaglio l’attività lavorativa o scolastica. Gli allenamenti ad oggi si possono effettuare solo in forma individuale senza utilizzare spogliatoi e docce, e diverse nostre ragazze arrivano da fuori Vercelli. Abbiamo ripreso con le piccoline, ma tante non stanno venendo. Per la prima squadra ne avremmo una decina, meglio l’adesione per le Juniores».

Limardi torna sui costi: «Il tampone settimanale lo dovremmo fare per circa 22 persone, al costo agevolato di 4 euro a testa, a cui aggiungere l’onorario del medico e, in caso di campionato, il rimborso della benzina alle ragazze che dovrebbero accollarsi l’auto. Sarebbero tranquillamente 2.000 euro di spesa mensili. Ora come ora non ce la facciamo».

