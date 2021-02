Pro Vercelli: Hristov squalificato

Il giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino, in merito agli incontri del girone A di Serie C di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio, ha squalificato per una giornata: Parodi (Alessandria); Gorelli (Grosseto); Peeters (Juventus B); Arboleda e Ladinetti (Olbia); Battistini e Palma (Piacenza); Simonetti (Pistoiese); Gatti (Pro Patria); Hristov (Pro Vercelli); Silva (Renate). L’allenatore in seconda del Novara Mavillo Gheller è stato sospeso per due turni. Ammenda di 500 euro al Lecco. In diffida i giocatori della Pro Vercelli Blaze e Masi.