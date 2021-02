L'Engas centra la semifinale di Coppa Italia

La squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia di categoria. Ieri sera, mercoledì 17 febbraio, i nerogialloverdi sono stati sconfitti per 6-4 in trasferta dall'Amatori Wasken Lodi, nella partita di ritorno dei quarti finale; reti gialloverdi di Amleto Francazio e Oscar Ferrari, giocatore della formazione di A2 che per l'occasione è stato integrato al gruppo insieme a Sebastiano Schena. Nel match d'andata, giocato la scorsa settimana, l'Engas aveva vinto al PalaPregnolato per 5-1, assicurandosi quindi un buon margine di gestione.

L'Hockey Vercelli è arrivato all'incontro di Lodi dopo una giornata di novità. Poche ore prima del fischio d'inizio la società ha ufficializzato il cambio di allenatore, con Andrea Perroni (giocatore del team di A2) al posto di Fabio Uboldi, contestualmente nominato direttore tecnico del settore giovanile. Perroni contro l'Amatori Wasken è stato affiancato in panchina da Paolo De Rinaldis, responsabile tecnico del club e trainer della prima squadra.

