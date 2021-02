Vercelli Rices: a marzo si parte

Il campionato di pallacanestro maschile di Serie C Silver si farà e partirà sabato 6 marzo. Le 15 squadre che hanno detto sì al protocollo sanitario sono state suddivise in due raggruppamenti (uno da 7 e l'altro da 8). In quello a 7 (girone A) sono inseriti i cestisti bicciolani dei Vercelli Rices allenati da Antonio Galdi. Ci saranno gare di andata e ritorno. Non ci saranno playoff e out. Le prime due classificate dei due raggruppamenti saliranno in Serie C Gold per un totale di quattro promozioni.

Nella giornata di esordio i Vercelli Rices osserveranno il turno di riposo. Il debutto dunque è previsto per sabato 13 marzo a San Mauro Torinese contro la Zerouno. Primo match nel rinnovato PalaPiacco fissato per sabato 20 marzo alle ore 21 contro il Chieri. Sabato 27 marzo trasferta ad Arona. Sabato 4 aprile stop pasquale. Sabato 10 aprile al PalaPiacco arriverà il Rivarolo. Domenica 18 aprile tappa a Torino con il Reba e sabato 24 aprile al PalaPiacco sarà di scena il Chivasso. Sabato 1° maggio inizierà il ritorno. Chiusura il 13 giugno.

