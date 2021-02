"Faremo di tutto per far ripartire il calcio regionale"

«Viviamo con enorme dispiacere la frustrazione dei ragazzi. In un momento così complicato chi ha giocato sa cosa significhi stare così a lungo lontano dal campo e dagli amici. Tra mille difficoltà siamo riusciti a garantire la prosecuzione dei campionati nazionali e ora siamo al lavoro per creare le condizioni per una ripresa anche dell’attività su base regionale. Abbiamo iniziato a ragionare sul vertice nella consapevolezza che lo sport ha bisogno dell’entusiasmo dei giovani e che sarà necessario fare tutto il possibile per riportarli al più presto sul terreno di gioco».

Sono queste le dichiarazioni di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla presidenza della Figc in contrapposizione a Gabriele Gravina, rilasciate alla stampa dopo la presentazione del progetto “Waiting increases the pleasure”.