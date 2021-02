Pro Vercelli: Iezzi squalificato per una giornata

Il giudice sportivo della Lega di Serie C Pasquale Marino, in merito al girone A, ha squalificato per una giornata i calciatori Arrigoni (Como), Bonalumi (Giana Erminio), Pezzi (Pistoiese), Saporetti (Pro Patria) e Iezzi (Pro Vercelli). Il team manager del Livorno Leonardo Terreni è stato inibito fino a giovedì 18 febbraio 2021. Permangono in diffida i giocatori della Pro Vercelli Blaze e Hristov.