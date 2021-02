La Pro Vercelli Trino sconfitta a Scandiano

Terza sconfitta su altrettante partite per la Pro Vercelli Trino Hockey femminile nel campionato di Serie A. Domenica 14 febbraio le ragazze allenate da Alessandro Bacherotti hanno perso 3-0 nella prima trasferta stagionale, sulla pista del Roller Hockey Scandiano. Le padrone di casa hanno ipotecato la vittoria nella ripresa, dopo un primo tempo terminato a reti bianche.

La strada per la qualificazione alla Final four per lo scudetto ora si fa complicata per la Pro Vercelli Trino. Per alimentare le speranze in questo senso sarà importantissima la sfida in programma domenica 21 febbraio in casa dell'Amatori Modena capolista insieme al Roller Matera.

2021 - Riproduzione riservata