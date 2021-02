Disco rosso per Engas e Amatori

Domenica negativa per le squadre vercellesi nel campionato di Serie B. Sia l'Engas Hockey Vercelli che l'Hockey Club Amatori Vercelli sono state sconfitte nella sesta giornata di andata del girone A, giocata ieri, 14 febbraio.

L'Engas ha perso per 6-1 al PalaPregnolato contro il Roller Lodi. Dopo l'illusorio gol del vantaggio segnato da Nicola Fiorentino, i nerogialloverdi hanno subìto la rimonta degli ospiti, che poi hanno preso il largo. Per la formazione allenata da Fabio Uboldi è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Agrate Brianza del turno precedente.

L'Hockey Vercelli tornerà in pista mercoledì 17 febbraio nel ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di categoria in casa dell'Amatori Wasken Lodi, battuto all'andata a Vercelli per 5-1.

L'Amatori invece è stato superato per 6-4 , in trasferta, dell'Amatori Wasken Lodi al termine di una sfida equilibrata. Reti gialloverdi di Lorenzo Romeo (doppietta), Giuseppe Tarsia e Alessandro Della Torre. Ancona assente per infortunio l'esperto attaccante Enea Monteforte.

Il calendario nella prossima giornata proporrà proprio il derby cittadino, alle ore 19,30 di sabato 20 febbraio. L'Amatori arriverà davanti in classifica con 12 punti, a +3 sull'Engas.

