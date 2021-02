Volley: la Mokaor Vercelli espugna Valenza

Importantissima vittoria in trasferta per la compagine della Mokaor Vercelli, che si impone con un netto 3 a 0 sul team del “ZS CH Valenza”. Avvio equilibrato di gara, ma verso la fine del set capitan Bertinazzi & C. conquistano un break e si aggiudicano il parziale (25 a 22). Avanti per uno a zero, sono sempre le ospiti ad avere in mano il pallino del gioco ed in breve bissano (25 a 20). Nel terzo, le alessandrine tentano una reazione d'orgoglio, ma poco possono contro le bicciolane, che con cinismo si aggiudicano il parziale (25 a 19) e chiudono la pratica. “Abbiamo fatto di passi in avanti rispetto alla gara di sabato scorso soprattutto per la fase muro/difesa – il pensiero dell’head coach Luca Gherardi – ma dobbiamo ancora migliorare. Era comunque importante dare continuità a livello di risultati e ci siamo riusciti. Bene l'intero collettivo, ma nota di merito a Comello che è stata decisamente sopra le righe“. Grazie ai tre punti ottenuti, le vercellesi sono al primo posto del mini-girone a punteggio pieno.