Volley, il derby va a alla Stamperia Alicese Santhià: 3-0 alla Multimed

Va alla Stamperia Alicese Santhià il derby di serie C maschile. Con un netto 3 a 0, i ragazzi allenati da mister Giribuola si sono imposti sulla compagine del Multimed Volley Vercelli, al termine di una gara quasi a senso unico. Dopo le primissime fasi di studio, sono gli ospiti che prendono il largo e si aggiudicano la prima frazione (25 a 10). I bicciolani provano a rimettersi subito in carreggiata, ma poco possono contro la corazzata biancorossa e si va sul 2 a 0 (25 a 17). Stessa musica nel terzo, con gli ospiti che tengono tra le mani le redini della gara e conquistano la vittoria finale (25 a 17). “Sapevamo di avere davanti una squadra forte – il pensiero dell’head coach vercellese – ma qualche cosa in più potevamo fare. Siamo stati troppo remissivi ed anziché reagire ci siamo spenti nel corso dei vari set. In settimana dovremo lavorare soprattutto su questi aspetti, anche perché il prossimo turno affronteremo una formazione di tutto rispetto come il Volley Novara”.