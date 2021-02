Engas travolgente e sempre più leader

Aumenta il vantaggio in classifica dell'Engas Hockey Vercelli nel campionato di Serie A2. I nerogialloverdi capolista ieri sera, sabato 13 febbraio, hanno vinto lo scontro diretto contro l'Hockey Thiene secondo, allungando a +9 punti. Stessa distanza sul Roller Bassano, contemporaneamente sconfitto dal Cremona Hockey. Nella partita valida per la quarta giornata di ritorno del girone A, l'Engas ha battuto il Thiene per 5-1 al PalaPregnolato con le reti di Andrea Perroni (doppietta), Giorgio Maniero, Peter Ehimi e Juan José Moyano.

Nel prossimo turno la formazione allenata da Paolo De Rinaldis affronterà un nuovo incrocio al vertice, facendo visita al Roller Bassano sabato 20 febbraio. Se l'Hockey Vercelli dovesse uscire indenne da questa trasferta, a sei giornate dal termine il primo posto sarebbe praticamente ipotecato, con accesso diretto alle semifinali playoff.

Il tabellino della gara (5-1).

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Errico, Motaran, Ehimi, Perroni, Maniero, Brusa, Ferrari, Moyano, Schena e Lo Priore. All.: De Rinaldis.

HOCKEY THIENE: Pavan, Luotti, Sperotto, Casarotto, Conzato, Guglielmi, Dalla Giustina, Ballardin e Todeschini. All.: Thiella.

ARBITRO: Fontana di Milano.

MARCATORI: all'8'33" Ehimi (E), al 12'12" Maniero (E), al 20'45" Perroni (E), al 32'28" Casarotto (T), al 44'48" Perroni (E) e al 47'37" Moyano (E).

NOTE - Espulso temporaneamente: Maniero (E, 2').



