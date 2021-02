Un altro rinvio per la Pro Sesto

La Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi la partita Pro Sesto-Pergolettese in programma sabato 13 febbraio alle ore 15 allo stadio "Breda" e valida per la quinta giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. La decisione è arrivata dopo che l'Ats di Milano "ha rilevato a seguito del riscontro di due ulteriori casi di Covid-19 dopo gli otto già rilevati la scorsa settimana la presenza di cluster in corso di evoluzione". La Pro Sesto, lo ricordiamo, dovrà recuperare anche la gara di Olbia valida per la quarta giornata di ritorno.

Nel frattempo la Lega Pro ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento per le sfide di sabato 13 e domenica 14 febbraio per commemorare l'ex designatore arbitrale della Can C Maurizio Mattei.

La Lega Pro ha inoltre annunciato il rinnovo per quattro anni dell'accordo con Errea Sport che fornisce il pallone Connector.