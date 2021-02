Primavera 3: Pro Vercelli verso il debutto

La Lega Pro ha stabilito la ripresa del campionato giovanile Primavera 3 (Trofeo "Dante Berretti"). Il riavvio è fissato per sabato 20 febbraio quando sarà in calendario la seconda giornata di andata. La Pro Vercelli allenata da Antonio Alacqua ospiterà il Como allo stadio "Silvio Piola" con inizio alle ore 14,30, mentre i bianchi devono ancora recuperare il match della prima giornata in trasferta contro la Pro Patria (programmato per martedì 9 marzo alle 14,30 a Olgiate Olona). Il 27 febbraio i baby leoni se la vedranno sul terreno della Pro Sesto, il 6 marzo arriva la Giana Erminio. Dopo il riposo del 13 marzo, il 20 derby ad Alessandria e il 27 marzo turno casalingo contro il Renate. Il 3 aprile tappa a Novara e il 10 aprile chiusura dell'andata tra le mura amiche contro il Lecco. Il ritorno prenderà il via il 17 aprile (gara interna con la Pro Patria). Il 12 giugno calerà il sipario sul campionato.