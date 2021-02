Il kettlebell on-line

Ottima riuscita per il primo Trofeo del torneo “No Borders Kettlebells”, la manifestazione mondiale ideata da Alessandro Duò, istruttore di secondo livello Fiks e coach della Vitality di Livorno Ferraris, atleta Elite della Nazionale azzurra.

Il Trofeo “All Stars Kettlebell Trophy” si è svolto on-line dall’1 al 7 febbraio. Il torneo “No Borders Kettlebells” si articola su sei Trofei durante i quali gli atleti partecipanti, singoli o in squadre, in base ai piazzamenti otterranno un punteggio. Alla fine del torneo di sei Trofei sarà stilata la classifica ufficiale e conclusiva.

Al primo appuntamento hanno preso parte circa 80 atleti e 8 squadre, da 17 nazioni. Nello specifico, 5 dagli Stati Uniti d’America, 10 dalla Germania, 11 dalla Spagna, 10 dall’Italia, 23 dall’Australia, 12 dall’Ungheria, uno ciascuno per Svezia, Romania, Irlanda, Portogallo, Francia, Croazia, Danimarca, Uruguay, Inghilterra, Polonia e Brasile. Le otto squadre iscritte erano Kettlebull di vitalità, Guerrieri Coruxo, Smorzamento, Rock duro 1, Rock duro 2, Nessun talento Battle fitness, Generazioni e Squadra Opus kettlebell.

Duò afferma: «Grazie a tutti i partecipanti al “No Borders Kettlebells”, allo staff di Kettlebell Sport Hangout e ai nostri sponsor per il grande impegno. E’ stato un buon inizio e speriamo di essere ancora di più al prossimo trofeo il “The 3 Kings” dal 12 al 18 aprile, un triathlon che prevede strappo, slancio, strappo e slancio completo. Il primo Trofeo ha visto diverse gare molto equilibrate, specie fra le squadre, ma pure fra i singoli è stato molto interessante. Non abbiamo ancora i risultati definitivi perché stiamo esaminando le varie prestazioni ed è un grosso lavoro».

Duò conclude: «Ora sto organizzando per la Federazione (Fiks) i campionati regionali che si svolgeranno on-line dal 15 al 21 febbraio. Si spera poi che presto si possa riaprire e ritrovarci tutti in presenza».

Per iscriversi al regionale bisogna inviare l’adesione al 349-8813435 o ad [email protected].com.