Modesto: "Vogliamo recuperare Carosso"

Più che alla Lucchese, il Grosseto può essere accostato alla Pro Patria, almeno per il tipo di partita che è lecito attendersi domani: “Dobbiamo avere un po’ più di pazienza - ha sottolineato mister Francesco Modesto nella conferenza stampa della vigilia – Bisogna imparare a essere meno frettolosi, più lucidi e ricordarci che le partite durano 95 minuti. Spesso la pazienza determina una squadra”.

Il tecnico della Pro Vercelli (in panchina andrà il viceallenatore Maurizio Perrelli perchè Modesto è squalificato) nasconde le carte circa l’undici che manderà in campo in questa prima delle tre partite nei prossimi nove giorni (martedì 16 febbraio ad Alessandria contro la Juventus B, domenica 21 con l'Olbia in casa), ma ha, invece, spiegato perché quest’anno Alessandro Carosso si veda poco: “Purtroppo il ragazzo sta vivendo un calvario dal punto di vista fisico; ha un problema che si porta dietro dal ritiro e stiamo lavorando per recuperarlo al meglio. E’ un giocatore determinante, come ce ne sono pochi in categoria della sua età (18 anni - n.d.r.), su cui il sottoscritto e la società puntano molto”.

Quindi, ancora sulla partita: “Stiamo lavorando per riuscire ad affrontare nella maniera migliore anche le squadre che non ci affrontano a viso aperto. Vogliamo fare meglio sui calci piazzati e avere maggiore cattiveria sotto porta. Sono fiducioso, questa squadra ha tanti margini di miglioramento, soprattutto a mano a mano che si inseriranno i nuovi”.

Pro Vercelli-Grosseto, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C girone A, è in programma sabato 13 febbraio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola" e sarà trasmessa in diretta su Sky (canale 252). Arbitrerà Cavaliere della sezione calabrese di Paola.

