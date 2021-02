L'Engas di Serie B ipoteca la semifinale

La squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli ha vinto la partita d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di categoria. Ieri sera, mercoledì 10 febbraio, i nerogialloverdi si sono imposti al PalaPregnolato sull'Amatori Wasken Lodi per 5-1, grazie alle reti di Amleto Francazio (doppietta per il capitano), Paolo Fornaro, Nicola Fiorentino e Matteo Ceresa. La formazione allenata da Fabio Uboldi dovrà difendere il vantaggio nel match di ritorno, che si giocherà mercoledì 17 febbraio a Lodi. Le semifinali sono poi in programma mercoledì 24 e sabato 27 febbraio. Nel frattempo l'Engas di B domenica 14 febbraio alle ore 18 affronterà in casa il Roller Lodi per la sesta giornata d'andata di campionato.

