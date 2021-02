L'ex Pro Vercelli Carrera nuovo allenatore del Bari

La famiglia De Laurentiis, proprietaria del Bari, ha deciso per il cambio di rotta. La squadra pugliese è stata infatti affidata all'ex calciatore di Alessandria, Pescara, Atalanta, Juventus, Napoli e Pro Vercelli (ha chiuso la carriera attiva con le bianche casacche) Massimo Carrera. Decisione parsa inevitabile dopo che il Bari, grande favorito della vigilia del girone C di Serie C, si trova a -14 (!) dalla lanciatissima capolista Ternana (finora mai sconfitta) dopo 23 turni di campionato. Sollevato dall'incarico mister Gaetano Auteri e risoluzione di contratto per il d.s. Giancarlo Romairone, ex Pro Belvedere, Pro Vercelli, Spezia, Carpi e Chievo. Carrera, che ha giocato anche nel Bari, è stato per alcune stagioni il vice di Antonio Conte nella Juventus e in Nazionale. Di recente ha vinto una Prem'er-Liga alla guida dello Spartak Mosca.