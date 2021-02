Pro Vercelli: Modesto squalificato per due gare

L'allenatore della Pro Vercelli Francesco Modesto, espulso al termine della gara di domenica sul campo della Lucchese, è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino. Stessa sanzione per il collega toscano Giovanni Lopez pure lui incappato nel cartellino rosso al "Porta Elisa". Modesto guarderà dalla tribuna i suoi giocatori impegnati sabato 13 febbraio al "Piola" contro il Grosseto e martedì 16 febbraio ad Alessandria contro la Juventus B. In panchina ci sarà il vice Maurizio Perrelli.