Oggi Castigliano compirebbe 100 anni

Se non fosse perito a Superga quel maledetto 4 maggio 1949 insieme ai suoi compagni di squadra, gli Eroi granata (e granitici) chissà... forse il 9 febbraio avrebbe spento 100 candeline qui, a Vercelli, al rione Cappuccini, dove ebbe i natali. Per Eusebio Castigliano, classe 1921, dotato di una grinta e fisicità incredibili e di una forza di volontà fuori dal comune, questa possibilità non sarebbe apparsa affatto utopica. Ma il Fato ha deciso diversamente. Per lui aveva previsto un percorso di sempiterna memoria, quella che spetta solo agli Eroi, perchè - come affermavano gli antichi greci - gli Dei amano chi muore giovane. Mediano eccezionale, talento unico, era uno di quei giocatori per il quale ogni tecnico avrebbe fatto carte falso per averlo. Segnò un numero impressionante di gol e per la sua tecnica raffinata unita alla forza fisica venne soprannominato “Zampa di velluto”, e così passò alla Storia. “Il Grande Torino era una squadra troppo meravigliosa per invecchiare" così le dolorose parole di Carlo Bergoglio (Carlin) su “Tuttosport” il 5 maggio 1949, il giorno dopo la tragedia. Il Gsd Eusebio Castigliano vuole rendere omaggio attraverso queste poche righe a colui che portò il nome di Vercelli nel firmamento delle stelle del calcio di tutti i tempi. Questo vuol essere il nostro sincero e sentito ricordo, in attesa di tempi migliori (Covid-19 permettendo) per celebrare degnamente l’Eroe granata con una giornata interamente rivolta a omaggiarne la memoria. Ci stiamo organizzando per un grande evento che speriamo abbia luogo in tempi brevi. Eusebio Castigliano sarà sempre qui, ai Cappuccini, nel campo a lui intitolato, idealmente accanto a ogni giovane calciatore che veste la maglia della nostra squadra.

G.S.D. Eusebio Castigliano